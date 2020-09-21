نجم برشلونة في طريقه إلى وولفرهامبتون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
سيميدو
سيميدو
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن قيمة صفقة رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني والذي اقترب من الانضمام لوولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رحيل سيميدو مسألة وقت فقط حيث أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 35 و38 مليون يورو، منوهة أن أزمة كورونا أجبرت برشلونة، على خفض سعر اللاعب، الذي كان مقدرًا بنحو 50 مليون يورو.

واتفق سيميدو على الشروط الشخصية مع وولفرهامبتون، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، وسيجري الفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل.


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