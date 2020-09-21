تريزيجيه في مهمة صعبة ضد شيفيلد يونايتد

يستعد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى نجما أستون فيلا لموقعة شيفيلد يونايتد في الساعة السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويأمل تريزيجيه في المشاركة بشكل أساسي في مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد الذي خسر لقاء الجولة الأولى أمام وولفرهامبتون بهدفين في الجولة الأولى.

وتأهل أستون فيلا إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على نظيره بيرتون ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "بيرلي" مساء الثلاثاء.

وتعد موقعة هذه الليلة في منتهى الصعوبة على تريزيجيه والمحمدي المنتظر ألا يشارك بشكل أساسي لا سيما أن شيفيلد من الأندية التي يصعب اختراق دفاعاتها.