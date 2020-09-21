مجدي عبد الغني: سأقوم بذبح خروف فى حال فوز طنطا على الزمالك لهذا السبب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ الفترة المقبلة لنادي طنطا تحتاج إلى التوفيق٬ مشددا على أن رضا عبدالعال تولي المهمة الفنية للفريق فى ظروف صعبة.

وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten": "رضا عبدالعال لديه فكر عالي قى مجال التدريب ولكن الظروف الحالية صعبة للغاية نظرا للظروف التي يعاني منها طنطا ودخل فى مثلث برمودة".

وأضاف: "مانويل جوزيه لم يحقق مع الاهلي أي شييء بدون وجود لاعبين كبار ولكن عند التعاقد مع صفقات قوية حصد بطولات مصير وصنع إنجازات".

وتمني مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ تحقيق نادي طنطا بقيادة مدربه الجديد الفوز على نادي الزمالك فى المباراة المقبلة.

وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten": "إذا حقق رضا عبدالعال الفوز أو التعادل أمام نادي الزمالك سأذبح خروف احتفالا بهذا الإنجاز".

وأضاف: "يجب أن يدخل نادي طنطا مباراة الزمالك بمعنوياا مرتفعة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

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