تفاصيل شخصية مي سليم في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة مي سليم في مسلسل "ضربة معلم" الذي يقوم بطولته الفنان محمد رجب، وتُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُقيم في منطقة شعبية، كما أنها بنت بلد جدعة، وهو دور جديد عليها ومختلف تمامًا عما قدمته في أعمالها السابقة.

ومسلسل "ضربة معلم" هو التعاون الأول الذي يجمع بين مي سليم ومحمد رجب في الدراما التليفزيونية، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، وهو بطولة رياض الخولي، إنعام سالوسة، محمد نجاتي، محسن منصور، محمد عز، ومن انتاج سينرجي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق .




وفى سياق آخر، تنتظر مي سليم حاليًا عرض مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.


والجدير بالذكر أن مي سليم تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "بأثر رجعي" وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وهو بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم.



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