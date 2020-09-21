آمنه الشهابي لــ"الفجر": القضية الجنوبية تسير بخطى ثابتة.. والحوثي يستخدم الناقلة صافر لتهديد المنطقة (حوار)

قالت الناشطة السياسية الجنوبية الدكتورة آمنه صالح عوض الشهابي إن إتفاقية الرياض جاءت لتحل أزمة كانت قائمه بين المجلس الإنتقالي المفوض من الشعب الجنوبي وبين الحكومة التي تدعي بالشرعية الذي أدي صدام مسلح بين الطرفين حيث تدخلت السعوديه لتهدئه الوضع.





وأضافت في حوار خاص لــ"الفجر"، إن الشرعية انقسمت على نفسها إلى عده أطراف ولكل طرف منها رؤية تخالف الآخر هذا الذي أدي إلى عدم تنفيذ اتفاق الرياض وظهور بنود آخرى وسوف تظل الاتفاقية دون تنفيذ حتي يتم حسم خلاف الشرعية نفسها، أما المجلس الانتقالي هو عارف ماذا يريد ومحدد هدفه من البدايه وبالتالي يمارس سياسه النفس الطويل مع الشرعية ولا خوف علية.





وإليكم نص الحوار





◄ ماذا عن الأوضاع بعدن؟





ذكرتني بقصيدة الشاعر البردوني ماذا حدث عن صنعاء يا ابتي مليحة عاشقتها السل والجرب، وأنا أقول ماذا حدث عدن يااخوتي جميله خانها الاصلاح بلا خجل... لا كهرباء فيها ولا ماء ولا أمن.









طبعا يؤسفني أن أصف الوضع في عدن بهذا التوقيت بالذات في عز الصيف وحراره الجو تعاني عدن من أزمة الكهرباء والمياه والأمن والامراض بسبب سؤء الخدمات للمحافظه، فالعاصمه عدن تعاني إزدياد في عدد السكان والتوسع العمراني يقابله عدم التخطيط لهذه التوسع حيث لا يواكب خدمات عامه لذالك نلاحظ مجاري طافحه شبكه كهرباء قديمه خربانه واتصالات ومياه كل البنيه التحيه قديمه قابله للانهيار بسبب أداء الحكومة الغائبة حيث لا توجد أي خطه لتنمية ولا أي مصفوفه أمنيه حيث أن الوضع الامني أيضا متردي بسبب عوامل عده أهمها المماحكات السياسية حيث ان الحكومة حاليا تمارس سياسه حافظ علي الكرسي والمنصب فقط، ولكن الآن الأمل موجود بتعين المحافظ الجديد أحمد لملس لابد من دعمه محليا وإقليما ودولي حتي يتمكن انتشال عدن من المستنقع الذي هي فيه من فساد في كل الجوانب.

◄ ما هو سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق؟





إن إتفاقية الرياض جاءت لتحل أزمة كانت قائمه بين المحلس الإنتقالي المفوض من الشعب الجنوبي وبين الحكومة التي تدعي بالشرعية الذي أدي صدام مسلح بين الطرفين حيث تدخلت السعوديه لتهدئه الوضع، ولكن الشرعية انقسمت على نفسها إلى عده أطراف ولكل طرف منها رؤية تخالف الآخر هذا الذي أدي إلى عدم تنفيذ اتفاق الرياض وظهور بنود آخرى وسوف تظل الاتفاقية دون تنفيذ حتي يتم حسم خلاف الشرعية نفسها، أما المجلس الانتقالي هو عارف ماذا يريد ومحدد هدفه من البدايه وبالتالي يمارس سياسه النفس الطويل مع الشرعية ولا خوف علية.

◄ ماذا عن ناقلة صافر المحتجزة لدى الحوثيين؟





الناقله صافر يستخدمها الحوثي وسيله للضغط علي التحالف والشرعية والعالم لأنها تهدد المنطقه وأي تسريب للنفط منها خطر علي الاحياء البحرية في البحر والمحيط وانتم تعلمون ماذا حصل في خليح المكسيك من تسرب النفط واضف لان الحوثين لغموا محيط الناقله لهدا نرى الحوثي يتنمر في المنطقة.

◄ ماذا تريد إيران من اليمن.. ولماذا اليمن خاصة ؟





إيران تريد أن تضع لنفسها موطئ قدم في المنطقة وعينها ترنو إلى المملكه العربيه السعوديه وتريذ أن تدخل عن طريق اتباعها الحوثه إلى زعزعة أمن المملكة والسيطرة علي منافذ الخليج العربي وعوده الخليج الفارسي الذي انتهي وهي تريد إحياها.

◄ ماذا عن التدخلات التركية في اليمن؟





تركيا هي الآخري تريد عدن وتريد السيطره علي مضيق باب المندب عن طريق أصدقاها في المنطقة منها قطر والاخوان في اليمن وهدفها زعزعة أمن مصر.





◄ ماذا عن مستقبل قضية الجنوب؟.. وقرائتك للمشهد





القضيه الجنوبية الحمدالله الآن تسير بخطى ثابته نحو إستعاده الدولة الجنوبية من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أظهر القضية وإنتزاع الاعتراف بها وانه لا طريق لحل أزمه اليمن إلا بحل جذزي ومرضي الجنوبين في استعادة دولتهم.





◄ ما هو حل الأزمة اليمنية؟





حل الأزمة اليمنية ممكن متي ما خلصت النيات واذعن الجميع للحوار ولغه العقل ومتي ما نظر جميع الأطراف بأن الحل سيكون في الآخير سياسيا وياتي الاعتراف بحق الجنوب باستعادة دولته واعتماد حسن الجوار بين الدولتين ومع باقي دول الخليج.



