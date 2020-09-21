تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فيريرا لم يرد على مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه".

وأضأف: "الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون".

ويذكر أن

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