ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الأحد، الموافق العشرين من شهر سبتمبر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي :

1- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد هدفين
2- خوزي موراليس "ليفانتي" برصيد هدفين
3- جوميز "فالنسيا" برصيد هدفين
4- مانو فاييخو " فالنسيا " هدفين
5- اياجو سباس " سيلتا فيجو" برصيد هدفين
6- ويليام " ريال بيتيس" برصيد هدف
7- نبيل فقير " ريال بيتيس " برصيد هدف
8- كريستيان تيلو "ريال بيتيس" برصيد هدف
9- خوسيلو " الافيس" برصيد هدف
10- باكو الكاسير " فياريال " برصيد هدف
11- روبيرتو لوبيز " ريال سوسيداد" برصيد هدف
12- جابرييل باوليستا " فالنسيا " برصيد هدف
13- جايمي ماتا " خيتافي" برصيد هدف
14- ميكيل " بلد الوليد" برصيد هدف
15- انريكي جارسيا " ايبار" برصيد هدف
16- نيجريدو " قادش" برصيد هدف
17- جورج بومبو "قادش" برصيد هدف
18- روبن جارسيا " أوساسونا" برصيد هدف
19- أدريان لوبيز " أوساسونا" برصيد هدف
20- روبيرتو سولدادو " غرناطة" برصيد هدف

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