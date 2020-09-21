صدمة قوية في صفوف روما الإيطالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أصدر نادي روما الإيطالي، بيانًا صحفيًا أكد فيه عن سبب تعطل انتقال أركاديوز ميليك مهاجم نابولي، إلى صفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، وجود قلق داخل صفوف روما بشأن نتائج الفحص الطبي لميليك، خاصة أن لديه تاريخ حافل من الإصابات بالرباط الصليبي في كلتا ركبتيه.

وقال روما خلال بيانه الصحفي:" فيما يتعلق بالإشاعات المتعلقة بالتفاوض مع نابولي بشأن احتمالية ضم ميليك، ينفي النادي أي ادعاء بشأن حالة المفاوضات وأكثر من ذلك، بشأن الحالة البدنية للاعب، الذي يحظى باحترام وتقدير عميق".

وتابع البيان: "النادي لن يعلق سواء في بيان رسمي أو سري، على صحة ولياقة لاعب مسجل في نادٍ آخر، وبالتالي، يرفض روما الحكم على الحالة البدنية للاعب".

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