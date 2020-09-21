ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين 21/9/2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


تلعب اليوم الأحد 20 سبتمبر أخر أربع مباريات من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري هي مباراة إنبي والإسماعيلي ومباراة سموحة والمصري البورسعيدي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بل وحسم البطولة لصالحه منذ أيام قليلة بشكل رسمي.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم: 

1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة. 
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- المقاصة 37 نقطة.
6-  الاتحاد السكندري 36 نقطة.
7- سموحة 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- طلائع الجيش 30 نقطة.
12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- نادي طنطا 18 نقطة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 15 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

كارينيو.. المرشح لقيادة الزمالك الذي تسبب في إقالة جروس

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟