في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير المرشدي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحل اليوم الاثنين 21 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، التي تعد واحدة من أهم وأنجح نجوم الوطن العربي، والتي تركت علامة في قلوب وعقول جمهورها من خلال أعمالها الفنية الناجحة .

ولدت سهير المرشدي، في مدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والدها هو المرشدي بك.

قامت ناظرة المدرسة في الثانوية العامة بإكتشافها وأدّت دورًا في مسرحية الأميرة العمياء وحصلت منها على شهادة تقدير، تخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، حصدت الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة وحازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس. 

قدمت العديد من الأعمال الفنية منها كل من فيلم المشاغب، صبيان وبنات، القاهرة 30، شنطة حمزة، جفت الأمطار، جريمة في الحي الهادئ، الزوجة الثانية وغيرها.

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