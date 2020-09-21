بكلمات مؤثرة.. بسمة وهبه تستقبل ابنها بعد عودته من السفر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" .

وظهرت في الصورة مع نجلها بعد عودته من إحدى الدول الأجنبية، فيما علقت قائلة: "وحشت قلبي يا قلب عمري إذا بيكمل فهيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري".

وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الابعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.

وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".

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