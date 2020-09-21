ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الأحد الموافق العشرين من شهر سبتمبر.

وشهد يوم أمس إقامة 4 مباريات، الأول حقق فيه قادش الفوز على هويسكا بهدفين نظيفين، والثاني حقق فيه غرناطة الفوز بهدفين مقابل هدف أمام الافيس.

فيما فاز ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف أمام بلد الوليد، وفي الأخير تعادل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد سلبيا.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- غرناطة برصيد 6 نقاط
2- ريال بيتيس برصيد 6 نقاط
3- فياريال برصيد 4 نقاط
4- سيلتا فيجو برصيد 4 نقاط
5- فالنسيا برصيد 3 نقاط
6- أوساسونا برصيد 3 نقاط
7- خيتافي برصيد 3 نقاط
8- قادش برصيد 3 نقاط
9- ريال سوسيداد برصيد 2 نقطة
10- ريال مدريد برصيد نقطة
11- ايبار برصيد نقطة 
12- هويسكا برصيد نقطة
13- بلد الوليد برصيد نقطة

فيما يأتي اتليتكو مدريد، برشلونة، إلتشي، إشبيلية، ليفانتي، الافيس، اتليتك بلباو، بدون نقاط في جدول ترتيب الليجا.

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