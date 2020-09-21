فرج عامر: حسام حسن تلقى عرض أوروبي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)".

وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".

وأوضح: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

كارينيو.. المرشح لقيادة الزمالك الذي تسبب في إقالة جروس

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟