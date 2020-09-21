موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل على نظيره ويست بروميتش ألبيون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت القادم الموافق 26 سبتمبر المقبل فى لقاء قوي.

موعد مباراة تشيلسي وويست بروميتش بالدوري الإنجليزي 

تقام مباراة تشيلسي وويست بروميتش ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت القادم فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان البلوز قد خسروا بالأمس أمام فريق ليفربول بطل البريميرليج الموسم الماضي بهدفين دون رد سجلهم النجم السنغالي ساديو ماني.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره بارنزلي ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء القادم.

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