ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد 20/9/2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف وينتظر مباراة فريقه ضد حرس الحدود بحثا عن تسجيل المزيد.

وتلعب اليوم الأحد 20 سبتمبر أخر أربع مباريات من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري هي مباراة إنبي والإسماعيلي ومباراة سموحة والمصري البورسعيدي ومباراةوبيراميدز وحرس الحدود.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.
2- محمد شريف ( انبي) 11 هدفا.
3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.
4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف
5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.
6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.
7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.
8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.
9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.
10- جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف.

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