بمشهد من مسلسل "إلا أنا".. شيري عادل تريند على "يوتيوب"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تصدرت الفنانة شيري عادل، تريند 5 على اليوتيوب بـ مشهد من حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا".

أشاد الجمهور بأدائها من خلال التعليقات فكتب معجب :"أنتي غول تمثيل" ، وكتب معجب آخر:" بحبك أوي تستحقي كل خير" ، وقال آخر:" أكثر فنانة بحبها وبتأثر بيها" .

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.


وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

حكاية "أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.

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