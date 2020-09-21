محمد رمضان يحتفل بأغنية "يا حبيبي" مع جمهوره (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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احتفل الفنان محمد رمضان، بكليبه الجديد "يا حبيبي"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدات عاليه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب 

ونشر محمد رمضان مقطع من الأغنيه عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "يا حبيبي.. ثقة في الله نجاح". 

وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد أسبوعين من  طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك

تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

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