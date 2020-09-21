فنانة لبنانية تعود إلى الغناء بعد غيابها 9 سنوات

بعد غياب دام سنوات يبدو أن الفنانة اللبنانية جوانا ملاح، قررت العودة من باب الأغنية الإنسانية وتحديداً من خلال أغنية تتناول مأساة الطفولة في العالم.





وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو كليب أغنية عنوانها "أنا عربية" سجلت بصوتها.





وعرض العمل مشاهد متفرقة أظهرت معاناة الأطفال مع التركيز على ما حدث بعد وقوع الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.





وتبين أن صوت جوانا لم يتغير كثيراً مع مرور السنوات وهو ما أعاد إلى الذاكرة أغنياتها السابقة، علماً أنها بدأت مشوارها الفني في العام 1992 أي حين كانت في الـ19 من عمرها عندما شاركت في برنامج المواهب الشهير "استوديو الفن" عن فئة الأغنيات الفلكلورية التقليدية وحصلت على الميدالية الذهبية.



