كارينيو.. المرشح لقيادة الزمالك الذي تسبب في إقالة جروس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالي، عن مدير فني جديد بديلا للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

ودخل الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، صاحب الـ57 عاما، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودى، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك.

كارينيو الذي لعب دروا كبيرا في صعود فريق الوحدة السعودي إلى دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة 2021، في آخر محطاته التدريبية، بعدما قاد الفريق في جميع المسابقات في 25 مباراة، فاز في 14 مباراة، وخسر 10 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة، ورحل في شهر أغسطس الماضي بعد الخسارة أمام النصر في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف دون رد.

وتسبب كارينيو أثناء قيادته لفريق الوحدة في إقالة السويسري كريستيان جروس الذي دخل دائرة اهتمام الزمالك أيضا، عندما التقيا في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المنقضي 2019-2020.

حيث خسر فريق أهلي جدة، بثنائية نظيفة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، أمام الوحدة بقيادة دانييل كارينيو.

ويمتلك كارينيو مسيرة تدريبية مميزة وخبرة في الدوريات العربية، حيث حصد بطولتين مع النصر السعودي، "الدوري السعودي للمحترفين، وكأس ولي العهد"، في ولايته الأولى، كما درب منتخب قطر، وفريق الشباب السعودي، والعربي القطري، وله تجارب في الدوري الأوروجوياني.

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