باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم توتنهام









اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من ضم نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





وذكرت تقرير صحفية بريطانية اليوم الاثنين أن باريس سان جيرمان الفرنسي وضع ديلي الي صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كهدف اول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأضافت التقارير أن النادي الفرنسي يسعي لاستغلال العلاقة المتطورة بين ديلي الي ومدربه جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي الإنجليزي للتعاقد معه هذا الصيف.



