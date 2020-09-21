مرتضى منصور يكشف عن آخر تطورات التعاقد مع خليفة كارتيرون

أوضح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رفض السويسري ‏كريستان جروس، عن تدريب الفريق، قائلاً أن "جروس" لم يعتذر عن تدريب القلعة البيضاء .

















وقال منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على شاشة قناة الزمالك الرسمية :"أن جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين فقط"

















واستكمل:" ولكن عودته لن تفيد نادي الزمالك، لأنه يركز فى المال وليس ‏فى تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر على المفاوضات".‏













وواصل:" ان المدرب الجديد هو مدرب كبير ومطلب جماهيرى وبدأ فى تجميع معلومات عن اللاعبين ومراكزهم وبدأ فى الاتصالات بمساعديه للتجهيز للمهمة ومن المنتظر ان يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد المقبل".











