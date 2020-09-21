مرتضى منصور يكشف عن آخر تطورات التعاقد مع خليفة كارتيرون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أوضح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رفض السويسري ‏كريستان جروس، عن تدريب الفريق، قائلاً أن "جروس" لم يعتذر عن تدريب القلعة البيضاء .




وقال منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على شاشة قناة الزمالك الرسمية :"أن جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين فقط"




 واستكمل:" ولكن عودته لن تفيد نادي الزمالك، لأنه يركز فى المال وليس ‏فى تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر على المفاوضات".‏



وواصل:" ان المدرب الجديد هو مدرب كبير ومطلب جماهيرى وبدأ فى تجميع معلومات عن اللاعبين ومراكزهم وبدأ فى الاتصالات بمساعديه للتجهيز للمهمة ومن المنتظر ان يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد المقبل".



وأختتم:"طارق يحيى مستمر في إدارة الفريق بشكل مؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبى جديد حتى الان، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الاثنين المقبل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب كارتيرون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعة

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن شيكابالا.. ويكشف موقفه بشأن رحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. جروس مديرا فنيا للزمالك

تفاصيل عقد كريستيان جروس مع الزمالك

كريستيان جروس: أنا زملكاوي لا ألعب إلا على المركز الأول

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

الزمالك يستقر على تجديد عقد كارتيرون.. ودعم الفريق بثلاث صفقات

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

12:18 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟