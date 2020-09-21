تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن شيكابالا.. ويكشف موقفه بشأن رحيل رمضان صبحي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق واحد من نجوم النادي الأهلي تصريحات مفاجئة عن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي السابق بخلاف كشفه موقفه من رحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء.

وأكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي أن رمضان صبحي لاعب كبير وأنه لا يمكن الحكم على موقفه من الرحيل عن النادي.

وقال حسين الشحات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "رمضان صبحي لاعب كبير لكني لا أستطيع التحدث عن أي زميل لي".

وأكمل: "لا أستطيع الحكم على موقف رمضان صبحي بشأن الرحيل عن الأهلي وانضمامه إلى بيراميدز".

وتابع: "رفضت هجوم الجماهير على شيكابالا لأني لا أقبل هذا الأمر على نفسي أو على أحد أفراد أسرتي".

وأضاف: "لا يوجد داع لتوجيه السباب للاعبين، لا يوجد لاعب يحب أن يوجه له السباب بأهله".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلا: "من حق الجماهير أن تهاجم اللاعب نفسه لكن لا تسبه بأهله".

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