مشادة بين أم الطفل المذبوح ورئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:36 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، إن حالة الطفل "المذبوح"، هي حالة نادرة تحدث كل 10 مليون حالة، مستكملا: "المستشفى بأكملها في غاية الحزن والأسى على الأم ومقدرين شعورها".

وأضاف "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه على أسرة الطفل عقب الولادة أن يتم عرض الجنين على الطب الشرعي حتى يكون الحديث مقنعًا أكثر لهم، متابعا: "إحنا مش في موقف عدائي ويا ريت لا نتهم بالتخوين من قبل الأهل.. كون هذه حالة نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة ولادة".

ومن جانبها قالت وفاء صلاح، أم الطفل "المذبوح"، في اتصال مشترك، إنها تتهم القائمين على المستشفى بالإهمال تجاه طفلها والتسبب في موته، مشددة على أنه لم يتم إخطارها أو إخطار والد الطفل بأن هناك عيبا خلقيا في الطفل.

واحتدت أم الطفل، على رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، قائلة له،:" ابنى توفى أمتى"، فرد قائلًا: "وفق تقرير رئيس قسم الحضانات توفى بعد 24 ساعة"، فقالت الأم: "طيب ليه سلمتوني ابني بعد 48 ساعة.. ثانيًا أنا لم أعلم أن ابني مات إلا لما كنت بعمل تصريح الخروج بتاعي..أنا معرفش إني ابنى ميت".

وعلق رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، قائلًا: "إجراءات تسليم الطفل تسأل عنها الحضانة".

أخبار تهمك

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 18 ساعة

المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 15 ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

كارينيو.. المرشح لقيادة الزمالك الذي تسبب في إقالة جروس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

10:33 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

06:59 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟