عمرو أديب: "اللي كانوا عايزينه الإخوان في مصر محصلش" (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوات الإخوان للمصريين للنزول، قائلا: "أنا بقول الحقيقة اللي كان الإخوان عايزين يعملوه النهاردة محصلش".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مفيش حاجة حصلت، ومحدش نزل غير 100 ولا 150 واحد لفوا دقيقتين.. أقول عليهم إيه، ولو في حاجة هنقول.. هما برة عايزين يولدوا البغل".

وعرض بعض الفيديوهات التي تنشرها قنوات الإخوان، قائلا: "أنا بعرض ليكم الفيديوهات وأنتم قيموا بنفسكم.. نفسي أجيب فيديو كويس أعرضه".

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، مساءالأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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