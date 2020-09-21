رسالة نارية من عمرو أديب للإخوان بعد فشل دعواتهم التخريبية

عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوات الإخوان للمصريين للنزول، قائلا: "الموضوع واضح وضح الشمس.. لم ينزل أحد بالرغم من المناشدات".





وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الإخوان عارفين أن اللي هما عايزينه محصلش"، منوها بأن قنوات الإخوان تتحدث عن ما لم يحدث، موجها التحية للشعب المصري، قائلا: "شكرا للشعب المصري".





وأضاف أن الشعب مصري واعي، ويدرك مصلحة وطنه، معلقا: "لازم نشكر الشعب المصري على موقفه اللي قدر به يحافظ على شعبه".

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.





وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".





وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".



