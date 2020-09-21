نشرة حوادث "الفجر": حبس مغتصب طالبة الثانوية العامة بالدقهلية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:









قضت محكمة النقض بقبول الطعن بالنقض المقدم من عمرو أحمد زكي الغندقلي وعمر أحمد عبد الحافظ علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور " وذلك قبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الموضوع أمام محكمة النقض.









وسط أجواء هادئة..احتفل عروسان بزفافهما فى ميدان التحرير، فى وجود أسر العروسان، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهما بمحيط الميدان والذى شهد حالة من الاستقرار والهدوء والسيولة المرورية.





وقال العريس، إنه يحتفل بزفافه فى ميدان التحرير اليوم 20 سبتمبر، وسط أصدقائه وأهله، فى أجواء عائلية، تتسم بالهدوء قائلًا: "ربنا يحفظ مصر من الأشرار".









نجحت الأجهزة الأمنية، فيى كشف ملابسات واقعة تداول صورة لأحد الأطفال على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مفادها قيام الطفل بسرقة مركبة "توك توك".





وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام (سائق، مقيم بمركز كفرصقر بالشرقية) بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام إحدى الكافتيريات ببندر كفرصقر، وعقب عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى (2000) جنيه من داخل الدرج الخاص بالمركبة، وبمراجعته كاميرات المراقبة بالمكان توصل إلى أن مرتكب الواقعة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مقيم ببندر كفرصقر.. وأثناء سيره بمركبة التوك توك بمدينة كفرصقر شاهد الطفل وقام بإصطحابه لمنزله.









أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم







