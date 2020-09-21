ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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اقيمت يوم الأحد 20 سبتمبر، 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تغلب توتنهام هوتسبير على نظيره ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما اكتسح برايتون نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-0، وفاز ليفربول على تشيلسي بثنائية نظيفة، وليستر تغلب على بيرنلي بنتيجة 4-2.

بتلك النتائج يعتلي فريق ليستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ايفرتون وارسنال، وليفربو وكريستال بالاس الذين حصدوا نفس رصيد النقاط بعد أول جولتين بالبطولة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج):

- ليستر سيتي 6 نقاط
- إيفرتون 6 نقاط
- أرسنال 6 نقاط
- ليفربول 6 نقاط
- كريستال بالاس 6 نقاط
- توتنهام هوتسبير 3 نقاط
- وولفرهامبتون 3 نقاط
- برايتون 3 نقاط
- ليدز يونايتد 3 نقاط
- تشيلسي 3 نقاط
- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

بينما لم تحصد 9 أندية أي نقاط في منافسات البطولة حتي الآن: أستون فيلا - مانشستر سيتي - بيرنلي - مانشتر يونايتد - شيفيلد يونايتد - وست هام - فولهام - ساوثهامبتون - وست بروميتش.

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