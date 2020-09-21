عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته





كشف عملاق الكوميديا سمير غانم،حقيقة ما أشيع عن تدهور صحته وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بتعرضه لوعكة صحية.





وأكد سمير غانم، في تصريحات صحفية، أنه بخير ولا صحة إطلاقًا لما أشيع عن تدهور صحته خلال الساعات الأخيرة.





وعبر عن استيائه الشديد إزاء جميع ما أشيع عن وضعه الصحي على ألسنة البعض ممن وصفهم بـ "الناس الفاضيين".



