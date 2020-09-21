عبدالحليم قنديل: محمد علي ملقاش في الشارع إلا 5 ملايين خازوق

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان مثير للشفق، مضيفا أن إبراهيم منير أول مرشد "خواجة" في تاريخ الإخوان، متوقعا أن "منير" سيكون آخر مرشد للجماعة.





وأشار "قنديل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تركيا بدأت تدرك أن اللعبة انتهت، وأن الإخوان لا يمكن الاعتماد عليهم لفعل شيء في مصر، منوها بأن شعبية الإخوان انخفضت إلى النصف خلال 6 شهور بنهاية 2011.





وأضاف، "المقاول الهارب محمد علي بيقول إنه متوقع خروج 5 ملايين مصري في الشوارع.. وأنا أبشرك إنك هتلاقي 5 ملايين خازوق وليس مصري".

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.





وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".





وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".



