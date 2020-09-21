نقترب من 90 ألفا.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل لـ89532 حالة بعد تسجيل 866 حالة شفاء الأحد، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.



