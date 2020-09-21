مؤلف أغنية "رفقا": اقتبست جزءا من الحديث النبوي.. وتعد أنشودة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب محمد أبو نعمة، مؤلف أغنية رفقًا للمطربة أصالة، على الجدل المثارة حول اقتباسة كلمات من الأحاديث النبوية في أغنية "رفقًا" للفنانة أصالة، بقوله إنه لم ينقل الحديث النبوي الشريف كاملًا في أغنيته، بل أخذ منه جزءا بسيطا، وهو ما يعد اقتباسًا، وهو ما يجعلها أنشودة وليست أغنية".

وأضاف "أبو نعمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن غرضه من الاقتباس هو إيصال رسالة طيبة حسنة النية، مستكملا:" هي أقرب إلى أنشودة وليست أغنية".

وأثارت المطربة أصالة نصري، جدلا واسعًا على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد استخدامها جزءًا من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنياتها "رفقًا" من ألبومها الجديد والذي يتسم باللهجة الخليجية "لا تستسلم".

وأضاف تقرير قناة الغد أن أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: تضمنت "رفقًا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهم الله حياء".

وتابع كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

وفي الجهة الأخرى دافع محبو أصالة عنها ودعمها بالمنشورات الإيجابية عن الأغنية.

وألبوم اصاله الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هم، لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقًا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتك، ودروب الاماني.

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