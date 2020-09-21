"السياحة": استقبلنا 250 ألف سائح منذ عودة النشاط.. ولم نسجل إصابات بكورونا
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:48 ص
شيماء حسن
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قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة، إن مصر منذ عودة السياحة استقبلت حتى الآن 250 ألف سائح من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن الدولة لم تتلق أي إصابة لسائح منذ إعادة فتحها في يوليو الماضي.
وأضافت، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة نجحت في دعم قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين السائحين.
وأشارت سها بهجت، إلى أن الدولة المصرية تمتلك أنماطًا سياحية مختلفة تأتي في مقدمتها السياحة الثقافية ثم الشاطئية وبعدها الترفية، موضحة أنه قريبًا سيكون هناك سياحة دينية لمسار العائلة المقدسة.
وكشفت عن لقاءات الوزير المكثفة بالجانب الألماني من أجل تشجيع عودة السياحة الألمانية خاصة أن السائح الألماني يأتي في المرتبة الثانية بعد السائح الروسي كأكثر السياحة الوافدة إلى مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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