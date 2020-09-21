"السياحة": استقبلنا 250 ألف سائح منذ عودة النشاط.. ولم نسجل إصابات بكورونا

قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة، إن مصر منذ عودة السياحة استقبلت حتى الآن 250 ألف سائح من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن الدولة لم تتلق أي إصابة لسائح منذ إعادة فتحها في يوليو الماضي.





وأضافت، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة نجحت في دعم قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين السائحين.





وأشارت سها بهجت، إلى أن الدولة المصرية تمتلك أنماطًا سياحية مختلفة تأتي في مقدمتها السياحة الثقافية ثم الشاطئية وبعدها الترفية، موضحة أنه قريبًا سيكون هناك سياحة دينية لمسار العائلة المقدسة.





وكشفت عن لقاءات الوزير المكثفة بالجانب الألماني من أجل تشجيع عودة السياحة الألمانية خاصة أن السائح الألماني يأتي في المرتبة الثانية بعد السائح الروسي كأكثر السياحة الوافدة إلى مصر



