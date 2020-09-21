أصالة تقتبس جزءا من حديث في أغنيتها الجديدة.. ورد حاسم من أستاذ عقيدة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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رد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثارة حول اقتباس الفنانة أصالة كلمات من الأحاديث النبوية في أغنيتها الجديدة "رفقًا"، بالقول:"ليس من اللائق أن نأتي بالأحاديث النبوية في الأغاني ولا على المسارح حتى لا يتطور الأمر ويطال القرآن الكريم".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأحاديث لها قدسيتها مثل القرآن تمامًا طالما ثبت صحتها، مستكملا:" الدين ليس وجبات سريعة بل تأني وفهم كل كلمة واستنباط الأحكام الشرعية منه".

وأكد "فؤاد"، أن الأغاني للتسلية والسمر ولكن الدين أحكام شرعية والسنة النبوية مصدر للتشريع في الدين الإسلامي، مشددًا على أن الأحاديث النبوية لا يغنى بها ولا تعرض على المسارح.

وأثارت المطربة أصالة نصري، جدلا واسعًا على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد استخدامها جزءًا من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنياتها "رفقًا" من ألبومها الجديد والذي يتسم باللهجة الخليجية "لا تستسلم".

وأضاف تقرير قناة الغد أن أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: تضمنت "رفقًا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهم الله حياء".

وتابع كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

وفي الجهة الأخرى دافع محبو أصالة عنها ودعمها بالمنشورات الإيجابية عن الأغنية.

وألبوم اصاله الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هم، لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقًا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتك، ودروب الاماني.

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