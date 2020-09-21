المصري الأول على الثانوية بالكويت: "العام الدراسي كان صعب بسبب كورونا"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الطالب المصري أحمد عبد الجواد، الأول على الثانوية العامة الشعبة العلمية بالكويت، على صعوبة العام الدراسي الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال "عبد الجواد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفترة التي توقفت فيه المدارس كان فيها توتر كبير، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف هل سيكون هناك امتحانات من عدمه وهذا كان يسبب ضغطا كبيرا عليه.

وأضاف الأول على الشعبة العلمية بامتحانات الثانوية العامة في دولة الكويت "حتى الآن لم أحدد أي كلية أريد التحق بها، ولدى تركيز كبير على النجاح في المجال اللي ناوي أتخصص فيه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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