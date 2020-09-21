المصري الأول على الثانوية بالكويت: "العام الدراسي كان صعب بسبب كورونا"

أكد الطالب المصري أحمد عبد الجواد، الأول على الثانوية العامة الشعبة العلمية بالكويت، على صعوبة العام الدراسي الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.





وقال "عبد الجواد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفترة التي توقفت فيه المدارس كان فيها توتر كبير، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف هل سيكون هناك امتحانات من عدمه وهذا كان يسبب ضغطا كبيرا عليه.





وأضاف الأول على الشعبة العلمية بامتحانات الثانوية العامة في دولة الكويت "حتى الآن لم أحدد أي كلية أريد التحق بها، ولدى تركيز كبير على النجاح في المجال اللي ناوي أتخصص فيه".



