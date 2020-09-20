الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - يوفنتوس 3 × 0 سامبدوريا في الدوري الإيطالي الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:35 م Advertisements Advertisements أخبار تهمك قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد منذ حوالي 9 ساعات بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك منذ حوالي 4 ساعات فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري منذ أقل من ساعتين تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي منذ حوالي 6 ساعات أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب منذ حوالي 9 ساعات خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم منذ ثلث ساعة الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق منذ أقل من ساعتين أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني منذ ساعة الا ربع خطة كومان للتعامل مع سواريز منذ حوالي 3 ساعات أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي منذ ساعتين و 38 دقيقة الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار منذ حوالي 9 ساعات راتب مدرب الزمالك الجديد منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك منذ حوالي 14 ساعة عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة" منذ 42 دقيقة الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى منذ حوالي 5 ساعات