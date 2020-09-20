عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق أف سي مصر ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية، من أجل التعاقد مع رامي ربيعه مدافع فريق الكرة الاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولو النادي الأهلي سيقومون بتحويل العرض إلي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

 

وأتم أنه من المقرر أن يقوم فايلر ولجنة التخطيط بالبت فيه سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض احترافه.

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