هاني شنودة يكشف "الأغاني المخفية" في حياة الفنانة نجاة







ولفت "شنودة"، إلى أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، موضحًا أنه بالرغم من أن الأغنية كانت جاهزة، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.



وتابع: "لحنت 6 أغاني لنجاة ولم يتم طرحهم حتى الآن"، منوها أنها غنت واحدة منها، ولكن تلك الأغنية تم سرقتها بعد غنائها، وبعد 4 أشهر تم طرحها في "كوكتيل" لإحدى الشركات الكبرى، وتم ملاحقة الشركة قضائيا.













قال الموسيقار هاني شنودة، إن كاتب مذكراته مصطفى حمدي اختار عناوين المذكرات بدقة في مؤلفه الجديد، مشيرًا إلى أنه تحدث في مذكراته عن الأغنيات المخفية للست نجاة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن نجاة عندها حرص شديد على نفسها، في اختيار أغانيها، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة".