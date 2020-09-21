هاني شنودة يكشف "الأغاني المخفية" في حياة الفنانة نجاة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الموسيقار هاني شنودة، إن كاتب مذكراته مصطفى حمدي اختار عناوين المذكرات بدقة في مؤلفه الجديد، مشيرًا إلى أنه تحدث في مذكراته عن الأغنيات المخفية للست نجاة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن نجاة عندها حرص شديد على نفسها، في اختيار أغانيها، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة". 

ولفت "شنودة"، إلى أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، موضحًا أنه بالرغم من أن الأغنية كانت جاهزة، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.

وتابع: "لحنت 6 أغاني لنجاة ولم يتم طرحهم حتى الآن"، منوها أنها غنت واحدة منها، ولكن تلك الأغنية تم سرقتها بعد غنائها، وبعد 4 أشهر تم طرحها في "كوكتيل" لإحدى الشركات الكبرى، وتم ملاحقة الشركة قضائيا.



أخبار تهمك

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ ربع ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ 37 دقيقة

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ 40 دقيقة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

11:31 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟