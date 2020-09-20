28 % تراجع في الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
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 تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة لكوريا الجنوبية بنسبة 27.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، بسبب تأثير جائحة كورونا.
 
وأشارت بيانات وزارة المالية الكورية، أنه بلغت قيمة استثمارات الشركات الكورية الجنوبية 12.14 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 16.82 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل هذا أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2018.
 
واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية 2.18 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، بانخفاض 38.5 في المائة على أساس سنوي.
 
كما تراجعت الاستثمارات للشركات المصنعة بنسبة 62.7 في المائة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار في الربع الثاني.

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