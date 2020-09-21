أحمد موسى: "المصريون لقنوا الإخوان أحلى قفا في تاريخ البشرية" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي الحرامي محمد علي الموجود في إسبانيا، خيم عليه الرعب عندما سمع صوت سيارة الشرطة تقترب منه خلال تصوير أحد الفيديوهات.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الهارب محمد علي أغلق فيديو البث فور سماع صوت سيارة الشرطة الإسبانية، خشية أن تكون الشرطة تقصده للقبض عليه.





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن اللص الخائن محمد علي خاف من صوت «سارينة» سيارة الشرطة، لأنه يعلم مصيره وأنه سيتم إلقاء القبض عليه يوما ما من قبل الشرطة الإسبانية، ويلقى في سيارة الشرطة قبل ترحيله.





وأكد موسى على أن ما حدث اليوم مع جماعة الإخوان الإرهابية يعد «أحلا قفا في تاريخ البشرية».





وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.





وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".





وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".





وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.