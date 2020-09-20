موسى: الهارب "محمد علي" هيجي مصر وهيتحاكم بتهم الخيانة (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:41 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسي، إن المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة الاستئناف، التقط صورة له برفقه ابنته على كوبري أكتوبر تظهر وجود هدوء وانسياب في المرور.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن "المحجوب من ضمن الناس اللي الإخوان عاوزين يقتلوهم زينا كده"، مشيرا إلى أن المستشار خالد المحجوب التقط صورة دون وجود حراسة.

وأكد موسى، أن الإرهابي محمد على سيأتي لمصر ويركب "البوكس" بتهم الفساد والخيانة والتهرب الضريبي والسرقة والتآمر على مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهارب محمد علي سوف يتم محاكمته والشعب المصري يحدفه بما في قدمه لأنه يكره من يتآمر على بلده ويخونها ويعمل كأجير لهدم مصر.

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محمد علي الإعلامي أحمد موسي الإخوان

أخبار تهمك

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال نجم المغرب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ 17 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

خطة كومان للتعامل مع سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ 38 دقيقة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استمارة 6 لخماسي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أمريكا تكشف هوية من حاول تسميم ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حرض على نقل كورونا عمدا فأصيب به.. حكاية الإخواني الهارب بهجت صابر

خبير: الإخوان تنتهج سياسية "تدميرية".. وتخلق الوهم على مواقع التواصل (فيديو)

باحث: انشقاقات وصراعات الإرهابية الحالية بسبب الأموال القادمة من قطر

فرغلي: فشل التظاهرات دفع إبراهيم منير لنفي دعوات الحشد اليوم

وائل الإبراشى: الثورة ليست محفظة تستطيع تخفيها عن أعين الناس

بعد فشل تظاهرات الإخوان.. الإبراشي: الإرهابية تحولت إلى "نكتة"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

10:31 م

أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

11:31 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة الموسم

08:38 م

عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

11:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟