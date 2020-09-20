تفاصيل بطاقة ميزة الجديدة: دفع وشراء وصرف ثلث الراتب مقدماً

تهدف الحكومة إلى استبدال حوالي 5 ملايين بطاقة دفع إلكتروني (ميزة) بالبطاقات المصرفية الإلكترونية المعمول بها.





وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة جهودها لتفعيل نظام التحول الرقمي على جميع المستويات، وأهمها الدفع الإلكتروني ، وتقليل المعاملات النقدية (الكاش).









بطاقة ميزة





وسعت الحكومة ممثل عن وزارة المالية إلى تقديم تلك الحوافز التي تتيح للموظف الحصول على ثلث راتبه مقدمًا قبل حلول الشهر الجديد إذا احتاج إليه. لكن في ظل شروط كالتالي:









تفاصيل النظام الجديد:





1- البطاقة الجديدة (ميزة) تمكن الموظف من الحصول على ثلث مرتبه مقدما قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، شرط أن يتم صرفه كمشتريات دون السحب النقدي من البطاقة.





2- يستطيع الموظف الشراء بالبطاقة الجديدة من ماكينات نقاط البيع الإلكترونية.





3- يمكن للموظف سداد المستحقات الحكومية من خلال ماكينات نقاط البيع الحكومية.





4- تتيح البطاقة الشراء من خلال مواقع البيع الإلكترونية التي تقبل “ميزة”.





5- تمكن بطاقة “ميزة” الموظف من السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل مصر.





6- البطاقة الجديدة ذات شريحة ذكية، ما يضمن الأمان التام لحامل البطاقة.





7- البطاقة الجديدة للموظفين من نوع البطاقات اللا تلامسية التي تتيح معاملات إلكترونية أوسع من البطاقات التقليدية.





8- البطاقة الجديدة تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة وسارية لمدة 5 سنوات.





9- تكتمل المنظومة في سبتمبر المقبل 2021، حيث سيتم استبدال بطاقات الموظفين بالكامل.



