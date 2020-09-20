"المالية" تكشف أسباب تعديل فئات التعريفة الجمركية

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أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المصنعين والمنتجين في مصر.



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، اليوم اأحد أن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي.



وأوضح مجدي أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالسيارات الكهربائية ومحطات تموين المركبات، ولذلك تم تخفيض الرسوم الجمركية على معدات محطات تموين الكهرباء لتشجيع التوسع في بناء تلك المحطات في مصر.



وأضاف أن استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام كان يضر بالصناعات المحلية التامة، ولذلك تم تفادي هذا الأمر في القرار الجمهورية الجديد.



يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى، تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60 %.