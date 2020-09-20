عدد أيام الحضور.. وزير التعليم يحسم أمر طلاب المدارس الخاصة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
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عدد أيام الحضور.. وزير التعليم يحسم أمر طلاب المدارس الخاصة

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موقف طلاب المدارس الخاصة من عدد أيام الذهاب إلى المدارس.


طلاب المدارس الخاصة

وقال شوقي في تصريحات خاصة إن الأمر متروك للمدرسة ، مشيرًا إلى أن المدرسة التي يتوافق حجمها وعدد صفوفها مع عدد الطلاب المقيدين بها ، يمكن للطلاب الحضور بشكل كامل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدرسة التي لا يسمح مكانها بحضور الطلاب يمكنها التبادل بين الحضور الجزئي والتعلم من المنزل.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن الهدف النهائي حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

عدد أيام الحضور.. وزير التعليم يحسم أمر طلاب المدارس الخاصة

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