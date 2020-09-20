مواعيد عرض مسلسل الا انا حكايه امر شخصي والإعادة على قناة DMC DRAMA

مواعيد عرض مسلسل الا انا حكايه امر شخصي والإعادة، يتم في الوقت الحالي عرض مسلسل الا انا الذي يتناول العديد من الحكايات التي يتم عرضها على مدار الاسبوع، وكان من ضمن الحكايات التي تم عرضها من مسلسل الا انا حكاية امر شخص يالذي يقوم ببطولة كلا من الفنانة شيري عادل وميدو عادل ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر، التي استطاع ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.









مسلسل الا انا





من ضمن الحكايات التي يتناولها مسلسل الا انا حكاية امر شخصي التي تتناول قصة اجتماعية تتناول تلك القضية التي تخص الحياة الزوجية وتلعب دور البطلة الفنانة شيري عادل وهي تقوم بدور تلك الفتاة التي تتعرض للكذب من قبل زوجها مما يكون له الاثر الكبير في حدوث العديد من المشاكل والخلافات التي تقع فيما بينهم والعديد من التفاصيل التي تناولتها تلك القصة، فمسلسل الا انا هو دراما مستوحاة من تلك الحياة المجتمعية وكذلك الفكرة التي اعتمدت عليها تدور احداث المسلسل في 60 حلقة عبارة عن مجموعة من تلك القصص المستقلة عن بعضها البعض فلكل حكاية قصة مكونة من عشر حلقات.









موعد عرض مسلسل الا انا حكاية امر شخصي



