محمد الباز يكشف سبب تنصل الإخوان من الأجير محمد علي

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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البيان الصادر على لسان المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، غسل أيدي الإخوان من دعوات المقاول الهارب محمد علي، وطالب شباب الجماعة بعدم النزول، والاكتفاء بالدعم الإلكتروني.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن بيان إخوان أكد دعم محمد علي إلكترونيًا مع عدم النزول، للحفاظ على ما تبقى من أعضاء الجماعة، مردفًا: "جماعة الإخوان والإعلام المعادي تعاملوا مع محمد علي بشكل يبدو فيه حياد، رغم دعمهم الواضح له العام الماضي، لأنهم يتعاملون مع محمد علي على أنه منديل كلينكس وسخ، لو جاب نتيجة كويس مجابش أهو كلب وراح".



وأردف الباز: "الإخوان يخوضون ضد البلد معركة استنزاف، ولأنهم يدركون أنهم لن يقدروا على هدم البلد، يتعاملوا بمنطق (محدش هيتهنى)، فيعملوا شائعات وأخبار كاذبة، ويدعون لتظاهرات".



وفي سياق، منفصل، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، في تعليقه على دعوات التظاهر التحريضية من قبل اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان تعتمد مفهوم الجهاد السيبرالي أو الالكتروني، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أنواع من الجهاد لديها متمثل في الجهاد السياسي والمسلح والالكتروني.



وأضاف إن جماعة الإخوان توظف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الموازي لتحقيق بعض الأهداف من خلال تلك الدعوات التحريضية، واستقطاب نفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على مسألة العصيان المدني.



وتابع "هذه الجماعة تقوم الآن بمخاطبة العقل الجمعي للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي واستنزاف مؤسسات الدولة وفقًا لنظرية الإرباك والإنهاك وهي أحد أفكار سيد قطب، كما تحاول إقامة مؤسسات بديلة للدولة المزعومة وذلك من خلال فقد الثقة بين المواطن والدولة وإظهار المجتمع المصري على أنه غير مستقر".



وأكد الباحث في شؤون الحركات الإرهابية أن هذه الجماعة تعمل على إرباك واستنزاف دائم لعرقلة مسيرة التنمية والتطوير على المستوى الاقتصادي، مستطردًا "تلعب حاليًا على ما يسمى بالإيديولوجية النفسية من أجل تنفيذ مشروع دولة الخلافة وهدم مؤسسات الدولة والتأثر والانتقام من المصريين وإثارة الفوضى بمساعدة المخابرات التركية والقطرية في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتنفيذ مشروع دولة الخلافة".