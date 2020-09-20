"وثيقة مسربة".. الباز يكشف تفاصيل خناقة الأجيرين الشرقاوي وعصام تليمة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرض الدكتور محمد الباز، وثيقة مسربة من معسكر الإخوان تكشف تفاصيل "الخناقة" بين الأجيرين محمد الشرقاوي وعصام تليمة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن الخناقة بدأت عندما قرر الثلاثي ياسر العمدة وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي، فضح عبدالرحمن أبودية، الفلسطيني البريطاني، الذي يعتبر حلقة الوصل بين قطر وقنوات تركيا، وذلك لأنهم وجدوا أن الأموال تذهب إلى أيمن نور، وهم لا يحصلون على شيء.

وكشف الباز، أنه جرت اتصالات لعقد اجتماع في بيت حمزة زوبع في تركيا، وتم الاجتماع بالفعل بوجود عصام تليمة، وياسر العمدة، وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي.

وأضاف الباز: "اتفقوا إن الثلاثي ياخدوا اللي عاوزينه ويلموا لسانهم عن عبدالرحمن أبودية، لكن ياسر العمدة وطارق قاسم استقلوا الفلوس، وكملوا هجوم على أبودية، أما محمد الشرقاوي وافق على إنتاج أفلام يشتروها منه، لكن نصبوا عليه، فقدم مذكرة ضدهم".

وقال الشرقاوي، في المذكرة التي حصل الدكتور محمد الباز، على صورة منها، إنه تعرض للسب والقذف من قبل عصام التليمة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون التركي، كما أشار إلى أنه تعرض للنصب من عبدالرحمن أبودية، وطالب رابطة الإعلاميين بالتحقيق في واقعة النصب عليه، والتحقيق مع كل من جلس معه كوسيط في منزل عصام تليمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم التركية.

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