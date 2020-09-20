خطوات تفعيل بطاقة التموين التي تم تعطيلها عبر موقع دعم مصر

خطوات تفعيل بطاقة التموين،يبحث العديد من الأشخاص عن طرق لتفعيل البطاقات الكمية المعطلة أو المتقطعة، ولا يمكنهم الاستفادة من دعم الدولة في البطاقات الكمية، والآن أصبح الأمر أسهل بالنسبة لأولئك الذين قطعوا بطاقاتهم الكمية لأي سبب من الأسباب، والاستفادة من الدعم و الطعام، والتغلب على المواقف المالية الصعبة، وتوفير الطاقة لمتابعينا، سنقدم لكم خطوات إعادة تنشيط البطاقة الكمية في هذا المقال.









خطوات تفعيل بطاقات التموين





للحصول على الدعم السنوي وإعادة تفعيل البطاقة التموينية ، عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة التي سنذكرها في النقاط التالية.





يفتح موقع البوابة الرقمية المصرية من هنا.

لذا ، عليك اختيار كلمة إضافية. الآن ستظهر صفحة جديدة مع جميع خدمات التموين يجب أن تختار تفعيل البطاقة الكمية.

ثم تحتاج إلى تسجيل الدخول، وتدوين جميع المعلومات المطلوبة والنقر فوق رمز “بدء الخدمة”.

سيزودك النظام بقائمة بجميع البيانات التي تم إدخالها أثناء إنشاء الحساب.

ثم تحتاج إلى النقر فوق “قبول الشروط” ثم النقر فوق “التالي”.

بعد ذلك، ستصلك رسالة تفيد بإدخال رقم يجب عليك إدخاله واتباع الخطوات لتفعيل بطاقتك.

إذا وافقت على تفعيل البطاقة ، ستتلقى رسالة تحتوي على رقم التطبيق الخاص بك.









طريقة تفعيل البطاقة عن طريق موقع دعم مصر





يمكن تفعيل البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر الذي يقدم العديد من الخدمات لجميع المصريين ، وفي الخطوات التالية توجد طريقة لتفعيل البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر.





يجب أن تدخل القلعة في مصر من هنا.

أدخل رقم البطاقة الفرعية التي تريد تنشيطها والمقاطعة التي تريد الانضمام إليها، ثم انقر فوق “التالي”.

يجب كتابة المعلومات الموجودة على البطاقة.

لذلك ، يجب عليك الإجابة على جميع الأسئلة التي تظهر الآن.

بعد ذلك سيظهر عضو بطاقة العضوية أمامك ويجب عليك إدخال رقم هويته.

ثم سيتم عرض البيانات المدخلة من أجلك وتحتاج إلى النقر فوق “التالي”.