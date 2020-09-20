"بالصور" عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20/9 ..شاهد رد العريس

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
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"بالصور" عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20/9 ..شاهد رد العريس

قام عروسان منذ قليل بالإحتفال مساء اليوم 20 سبتمبر بزواجهما وليلة زفافهما وسط ميدان التحرير بالقاهرة، وحضر مع العروسين الأهل والأحباب والأصدقاء، والذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية بقلب الميدان والذ شهد تطويراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

عروسان يحتفلان بزفافهما فى ميدان التحرير


عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20|9

كما شهد الميدان حالة من السيولة التامة أثناء مرور السيارات وسط هدوء تام وكامل، وأجواء البهجة والسرور التي ظهرت على العروسين أثنا الاحتفال بأول يوم زواج في عمرهما.

"بالفيديو والصور" عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20|9 وماذا قال العريس 1

وقال العريس أنه يحتفل مع عروسته في ميدان التحرير اليوم 20|9،  وذلك وسط جمع غفير من أصدقائه وأهله، وقال العريس معلقاً “ربنا يحفظ مصر من شر الأشرار وتحيا مصر”.

"بالصور" عروسان يحتفلان بزفافهما في ميدان التحرير منذ قليل اليوم 20/9 ..شاهد رد العريس

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