محمد السالم وجميلة في ديو و "بالبنط العريض" ثالثهما





كشف الفنان العراقي محمد السالم و المغربية جميلة في برنامج The insider بالعربي عن ديو غنائي سيجمهما سوياً باللهجة العراقية من كلمات وألحان سيف الفارس و توزيع أحمد المهندس .

وفي لقاء مع الإعلامي ايلي نخله من داخل استديو التسجيل تحدث السالم وجميلة عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات لكن رغم ذلك لم يكن في مخططهما تقديم ديو .

هذا وكشف السالم أن الملحن سيف الفارس أرسل له عمل ليغنيه ولكن ما إن سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة لأن هناك كلمات لا يجوز أن يقولها شاب و بعد أن سمعته جميلة وافقت على الفور على مشاركته بها .

جميلة المتحمسة لتقديم هالديو لما تملكه من قاعدة جماهرية كبيرة في العراق واجهت صعوبة في نطق بعض الكلمات العراقية ولكن بمساعدة السالم نجح الأمر .

هذا ويعتزم النجمان تصوير الديو ليترافق مع إصداره في الأسواق وللسالم فكرة بأن يكون الكليب عبارة عن قصة بين شاب وفتاة بأيام الدراسة كون أن الأغنية قريبة على الأطفال بحسب قوله .