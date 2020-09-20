محافظ القليوبية: لا تصالح مع من لم يسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تلاحظ أن هناك عدد من بين من تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة لم يسددوا رسوم جدية التصالح، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على من تقدموا ولم يسددوا رسوم جدية التصالح سرعة التقدم لسدادها حيث انه لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد نسبة الـ 25% رسوم الجدية.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أنه جرى التشديد على إتاحة التقديم عبر الإنترنت من خلال شبكة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم، والعمل أثناء الأجازات والعطلات مع إثابة العاملين بالملف ومراجعة وتدقيق البيانات المرسلة.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنبيه على التنسيق مع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بالقرى والشياخات عن طريق استغلال الوحدات التكنولوجية بالمدارس التي تم تطويرها والمربوطة بالإنترنت كمركز لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

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